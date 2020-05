isola pedonale

Domenica a Palermo torna l'isola pedonale

Domenica torna a Palermo l'isola pedonale in centro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2020 - 14:28:17 Letto 369 volte

Domenica torna a Palermo l’isola pedonale in centro. L’ufficio di Mobilità del Comune ha pubblicato l’ordinanza che riattiva lo stop al traffico, revocando il provvedimento adottato durante il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus, da via Libertà altezza piazza Croci, fino a via Cavour, passando per via Ruggero Settimo, con il solo incrocio con via Mariano Stabile percorribile dai mezzi.

Restano sospese al momento la Ztl e il pagamento delle strisce blu.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!