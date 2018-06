Don Minutella

Don Minutella organizza un pellegrinaggio ma il vescovo Lorefice lo ferma: ''Non è autorizzato''

Don Alessandro Minutella annuncia un pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima.

Pubblicata il: 18/06/2018

Don Alessandro Minutella, allontanato un anno fa dalla sua parrocchia di Palermo perché aveva criticato le aperture della Chiesa di Papa Francesco sostenute dall'arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice, annuncia sulla pagina web di "Radio Domina Nostra" un pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima che avrà luogo "nella borgata palermitana di Boccadifalco".

"Si precisa che tale iniziativa - dice Lorefice in una nota - non ha alcuna autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, vigendo ancora il divieto per lo stesso don Minutella di esercitare pubblicamente il ministero. Pertanto, si avvertono i fedeli che la partecipazione al suddetto evento o altri simili, compromette gravemente la comunione ecclesiale, con le conseguenze previste dall'ordinamento canonico, fino all'interdizione dai sacramenti, e, per coloro che esercitano un servizio ecclesiale - istituito o di fatto - la revoca del ministero".

Don Minutella il 26 giugno dell'anno scorso era stato rimosso dall'Ufficio di parroco di San Giovanni Bosco, "dopo un attento esame e la prudente valutazione di tutta la documentazione", su sollecitazione "dei preposti organismi della Santa Sede". Una decisione giunta dopo le furibonde accuse del prete che si era scagliato più volte contro il nuovo corso della Chiesa di Papa Francesco, fatto proprio dalla diocesi palermitana. Minutella dal pulpito aveva lanciato durissime accuse, parlando della Chiesa come di "una prostituta", invitando i fedeli a resistere e annunciando che avrebbe continuato la sua battaglia, "sebbene rimosso, anche dalle catacombe".

