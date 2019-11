Donazione organi

Donano gli organi della figlia morta per aneurisma, lacrime e commozione da Sciacca

Una mamma e un papÓ perdono la loro figlia di 10 anni colpita da aneurisma e al contempo decidono di donare gli organi.

Purtroppo una storia senza lieto fine ma che comunque lascia il segno. Arriva da Sciacca. Una mamma e un papà che perdono la loro figlia di 10 anni colpita da aneurisma e che al contempo decidono di donare gli organi. Un gesto di grande generosità e altruismo in un momento in cui lo sconforto, la rabbia e la disperazione prendono il sopravvento. "Noi soffriamo, ma altri genitori in questo momento sono felici", ha detto Loredana Lo Iacono, che ricorda come la bimba sia arrivata da Sciacca a Palermo in condizioni gravissime "e anche se i medici ci davano conforto, una speranza, in fondo al mio cuore di mamma avevo capito che non c'era niente da fare. Parlando con una mia cognata e una mia amica ho detto subito che avrei voluto fare la donazione degli organi di Carola per dare vita agli altri bambini. Mio marito ancora non sapeva nulla".

Una storia commovente, ricca però di significato. Questi due genitori difficilmente torneranno ad essere quelli che erano prima, anzi sicuramente per loro inizia una nuova e tormentata vita ma hanno già dimostrato di voler lottare fino alla fine. accertato il decesso, sono stati espiantati alcuni organi: le cornee, i polmoni, il fegato (che andrà a due bimbi) ed i reni daranno vita ad altri piccoli.

