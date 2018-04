Maltrattamenti

Donna aggredita dal marito davanti ai figli, un arresto

L’uomo avrebbe anche tentato di scagliarsi contro il padre in presenza degli agenti di polizia

Pubblicata il: 13/04/2018

Si sarebbe rifugiata dal suocero dopo l’ennesima violenza del marito, ma quest’ultimo non avrebbe gradito la “fuga” della donna e lo schieramento del proprio padre a favore della vittima.

Ieri pomeriggio, a seguito di una richiesta di intervento, gli agenti della polizia di Palermo si sono recati in una traversa di via Castellana. Ad aspettarli in strada un uomo preoccupato: la nuora, ha raccontato l’uomo agli agenti, si era recata a casa sua dopo essere stata aggredita dal marito, che però era intenzionato a proseguire la lite e l’aveva raggiunta sul posto. Gli agenti si sono quindi mobilitati per verificare lo stato della situazione all’interno dell’abitazione, trovandovi una donna visibilmente scossa e dalla fronte tumefatta, e l’uomo segnalato in chiaro stato di agitazione e intenzionato ad aggredire anche il padre.

Dopo aver chiamato rinforzi e sedato gli animi, i poliziotti hanno arrestato il 33enne palermitano con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Una vita di soprusi e maltrattamenti, ma fortemente condizionata dall’amore per i figli: questo il motivo per cui la donna a suo dire non avrebbe denunciato il marito. Figli in presenza dei quali, racconta la donna, proprio nell’ultima occasione l’uomo avrebbe commesso la violenza. La donna è stata trasportata dal 118 in ospedale, per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

