Donna fermata alla guida con 90grammi di cocaina

Insospettabile 41enne fermata alla guida della sua auto e trovata in possesso di 90 grammi di cocaina

Pubblicata il: 28/09/2019

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio la 41enne palermitana G. f., residente a Bagheria.

L’insospettabile donna veniva fermata dai carabinieri mentre era alla guida di una Fiat Cinquecento e fin da subito si mostrava impaziente, atteggiamento che insospettiva gli operatori che stavano controllando i documenti necessari per la circolazione.

A quel punto i militari dell’Arma decidevano di ispezionare la borsa della donna e rinvenivano inaspettatamente 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La donna, che non ha collaborato con gli investigatori, è stata accompagnata in caserma, mentre la sostanza stupefacente recuperata è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere inviata al laboratorio per l’analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per gli esami di rito.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito è stata sottoposta ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo conclusosi nella giornata di ieri con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

