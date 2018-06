parto in taxi

Donna partorisce in taxi a Palermo, parla il tassista: ''Dall'emozione non ho dormito'' *VIDEO*

L'uomo si è reso protagonista inconsapevole di un episodio memorabile e fuori dal comune. Le sue parole a Palermomania.it

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/06/2018 - 16:52:02 Letto 443 volte

Una normale richiesta telefonica rigirata dal centralino alla sua auto, le consuete indicazioni sul luogo del prelievo, e Aldo Berrett si è messo subito in moto per quella che sembrava la solita routine da tassista palermitano. L'uomo non poteva certo immaginare che questa mattina avrebbe vissuto una delle esperienze più emozionanti della sua vita, e di quella dei suoi clienti. La coppia di passeggeri che Berrett trasportava era "in dolce attesa", è l'attesa era ormai finita.

La coppia è stata trasportata in taxi all'ospedale Buccheri La Ferla, mentre la donna era in preda ai dolori preparto. Berrett però, forte del fatto di essere padre e tassista di lungo corso, aveva fatto una valutazione dei tempi sbagliata: al contrario di quanto ipotizzato, la futura mamma non sarebbe riuscita ad arrivare in tutta calma dentro i locali dell'ospedale. Dopo aver avvisato il personale del reparto di ginecologia - racconta l'uomo -, la folle corsa per preparare l'inimmaginabile: il parto all'interno del taxi. L'ormai elettrizzato Berrett è stato fatto allontanare, ma anche a metri di distanza e dopo ore dal lieto evento, la sua gioia rimane palpabile. Il resto del racconto spetta a lui e alle sue parole, nell'intervista rilasciata a Palermomania.it.

