tentata rapina

Donna rapinata per un cellulare e 30 euro: arrestato 18enne nigeriano

L'afferra e la strattona per farsi dare cellulare e soldi: 18enne nigeriano in manette

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2019 - 10:56:45 Letto 325 volte

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, impegnati in un servizio di contrasto reati predatori, hanno tratto in arresto C.o., 18enne nigeriano, per rapina aggravata ai danni di una donna di 42 anni.

La vittima, che in tarda serata stava rientrando a piedi a casa, mentre percorreva via Abruzzi, ha visto avvicinarsi minacciosamente il giovane, che dopo averla afferrata per un braccio e strattonata, l’aveva minacciata facendosi consegnare lo smartphone. Nonostante la donna avesse pregato di lasciare il cellulare e prendere la somma di 30 euro, il giovane si era allontanato con i contanti senza riconsegnarle lo smartphone.

Le urla della donna avevano attirato l’attenzione di alcune guardie giurate che avevano contattato il 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, immediatamente intervenuti, ricevuta la descrizione del giovane rapinatore dopo una breve ricerca hanno rintracciato, bloccato e arrestato il giovane, che aveva tentato invano di fuggire.

L’Autorità Giudiziaria con rito direttissimo ha convalidato l’arresto e ha sottoposto il giovane alla misura dell’obbligo di dimora nella città di Palermo, con il divieto di uscire dal domicilio nelle ore notturne.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!