donna scomparsa

Donna scomparsa a Campofiorito, giallo su una mail

L'avvocato Di Lorenzo ha immediatamente chiamato gli agenti del commissariato di Corleone che stanno indagando sulla scomparsa della donna. ''Ho girato subito la mail perché non posso stabilire se è autentica''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2019 - 17:40:55 Letto 389 volte

Una mail arrivata questa mattina alle 7,30 all'indirizzo di posta elettronica dello studio dell'avvocato Antonio Di Lorenzo dimostrerebbe che Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi sparita l'8 ottobre da Campofiorito, è viva ma non vuol tornare a casa dal marito Piero Bono. Da un indirizzo che contiene il nome Claudia, seguito senza spazi da un cognome di fantasia, poi ancora il numero 83 (l'anno di nascita della donna) del provider gmail, è partita la mail con cui la donna ha voluto tranquillizzare i familiari, dopo l'ultimo appello delle figlie alla trasmissione "Chi l'ha visto" di ieri.



L'avvocato Di Lorenzo ha immediatamente chiamato gli agenti del commissariato di Corleone che stanno indagando sulla scomparsa della donna. "Ho girato subito la mail perché non posso stabilire se è autentica - mette subito in chiaro il difensore della donna - Dal contenuto è probabile che lo sia, ma le informazioni su di lei e sul passato della coppia le conoscevano in molti".



Per questo il difensore di Claudia, che l'assiste nel processo in corso al tribunale di Termini Imerese per il primo abbandono del tetto coniugale nel 2016, ha risposto all'indirizzo di posta elettronica chiedendo alla donna di fare una sola telefonata per verificare che sia viva e che la mail non è il tentativo di mettere fine alle indagini. "Nella sua mail Claudia mi ha anche chiesto di parlare con i suoi figli, di dire loro che li ama tantissimo, ma non può tornare a casa perché non vuole fare lo stesso sbaglio di tre anni fa".



E' sempre più concreta dunque l'ipotesi che la donna si sia allontanata senza i figli per non essere nuovamente denunciata dal marito, come è avvenuto nel 2016. L'autenticità della lettera, da quale computer o telefono è stata inviata, di chi è l'indirizzo di posta elettronica sono tutti elementi che verranno accertati nelle prossime ore dalla polizia postale, su richiesta della procura di Termini Imerese. Intanto gli inquirenti continuano a mantenere il più stretto riserbo su quanto si vede nelle molte telecamere nei parcheggi dell'aeroporto Falcone e Borsellino dove il marito ha ritrovato l'auto della moglie due giorni dopo la scomparsa.



Nessuna informazione trapela anche sulle celle agganciate dal cellulare della donna, un elemento utile per tracciare gli spostamenti nelle ore successive all'ultimo contatto con la famiglia, la telefonata della mattina dell'8 ottobre al marito in cui Claudia diceva: "Sto andando a far la spesa per farti una torta". Ed è sparita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!