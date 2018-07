tentato omicidio

Donne litigano per motivi passionali, accoltellata 51enne

Venerdì sera, una 50enne ha aggredito una sua coetanea in una taverna in cortile Primo Le Chiavi.

Pubblicata il: 01/07/2018

I Carabinieri nella tarda serata di venerdì sono intervenuti in una taverna in cortile Primo Le Chiavi, dove poco prima, Iones Patrizia, 50enne di Palermo, aveva aggredito una 51enne palermitana.

I Carabinieri giunti tempestivamente sul luogo, hanno sentito testimoni e passanti al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Iones è stata tratta in arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato da futili motivi.

I Carabinieri del Pronto Intervento l’hanno bloccata proprio all’uscita dell’esercizio commerciale, dopo che in uno scatto d’ira, aveva colpito con un grosso coltello da cucina alla fronte la rivale, alla quale era legata da vecchi rancori di natura economica e passionale. Presumibilmente, anche la contesa dei propri mariti. La vittima è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale Villa Sofia: ha riportato un trauma cranico con ferita da taglio alla regione frontale, giudicata dai sanitari guaribile in 10 giorni, ma non è in pericolo di vita. La stessa nella tarda serata di ieri è stata dimessa.

L’episodio poteva avere un più triste epilogo se la vittima, durante l’animata colluttazione non avesse istintivamente portato indietro il capo, riuscendo così in parte a schivare il fendente. L’arrestata, alla vista dei Carabinieri che l’hanno bloccata, ha confermato di volere volontariamente compiere l’insano gesto. Iones pertanto, dopo le formalità di rito su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicata con rito della direttissima tenutosi nella giornata di ieri presso il Tribunale di Palermo e conclusasi con la convalida dell’arresto.

