Donne travolte e uccise in via Fichidindia, investitore positivo ai test su alcol e droga

Emanuele Pelli è risultato positivo agli esami di primo livello per l'assunzione di alcol e di droga.

Pubblicata il: 20/05/2018 - 10:29:08

Emanuele Pelli, l’uomo che una settimana fa ha travolto e ucciso due donne in via Fichidindia è risultato positivo agli esami di primo livello per l’assunzione di alcol e di cannabinoidi.

I risultati degli esami arrivano a una settimana dalla morte di Annamaria La Mantia, 62 anni, e della figlia Angela Merenda, 42 anni, ma bisognerà comunque attendere anche i risultati di secondo livello, cioè quelli che forniranno la concentrazione esatta di droghe e alcol. Era stato proprio Pelli, davanti al gip di Termini Imerese, a dichiarare che aveva bevuto due bicchieri di birra a casa della madre, poco prima dell'incidente.

Ma intanto Pelli, panettiere di 38 anni, accusato di omicidio stradale, resta in carcere. Ha subito confessato che è stato lui a travolgere madre e figlia in via Fichidindia, a Brancaccio, all'uscita dalla Chiesa Evangelica "Dio con Noi". Era venerdì sera, poco dopo le 22. "Vorrei scrivere una lettera alla famiglia per chiedere perdono", ha detto nei giorni scorsi Emanuele Pelli al gip. La famiglia ha detto a chiare lettere di non dare spazio al perdono e che Pelli deve marcire in carcere. Il panettiere, infatti, è fuggito dopo l'impatto lasciando sull'asfalto i corpi delle due donne. Annamaria La Mantia è morta subito, la figlia poco dopo in ospedale.

