Dopo dodici anni firmato il contratto per i dipendenti regionali: aumento di 80 euro al mese

La firma arriva dopo 12 anni e mezzo. E sblocca un aumento medio di 80 euro mensili per ciascuno dei dipendenti.

28/01/2019

La firma arriva dopo 12 anni e mezzo. E sblocca un aumento medio di 80 euro mensili per ciascuno dei dipendenti. È stato firmato nella sede dell’Aran il nuovo contratto dei regionali: una firma che arriva dopo una lunghissima trattativa e prende il posto dell’accordo economico firmato nel luglio 2006, quando a Palazzo d’Orléans c’era Totò Cuffaro. L’aumento, dunque, sarà di 80 euro, lo stesso importo già corrisposto agli statali. Favorite, attorno a questa media, le fasce basse: gli aumenti infatti premiano maggiormente le categorie “A” e “B”, con incrementi che arrivano sino a cento euro al mese. Più limitati gli aumenti per la categoria “D”. Rimane comunque, quello dei regionali, l’esercito più consistente di dipendenti pubblici in Sicilia. E a loro si rivolge un contratto pensato per andare oltre vecchi strumenti giuridici ed economici.

