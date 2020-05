Coronavirus

Dopo il 3 giugno ci saranno ancora divieti, ecco quali. Non tutto riprenderà regolarmente

Ecco quali saranno i divieti in vigore dopo il 3 giugno.

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui divieti in vigore dopo il 3 giugno. Feste, riunioni, pranzi e cene con tante persone (amici o parenti non cambia nulla) restano assolutamente vietati, l’importante è che si sia in pochi e a distanza di sicurezza.

Addio alle comitive di ragazzi con i teli attaccati l’uno all’altro a mare. Niente balli, giochi e sport di gruppo. Le notti estive saranno più spente: niente discoteche, concerti, raduni, eventi. In palestra occorrerà fare attività solitaria. Da giugno sarà possibile partire raggiungere mete italiane ed europee, ma niente viaggi di gruppo.

