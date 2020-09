catechismo

Dopo la scuola riparte anche il catechismo con le regole anti-Covid

Per l'inizio dell'anno catechistico si chiede alle famiglie di firmare il 'Patto', proprio come si sta facendo per le scuole, per condividere gli oneri per il rispetto delle norme sanitarie.

Pubblicata il: 15/09/2020

Lavarsi spesso le mani, osservare un metro di distanza, indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

Sono le indicazioni per la ripresa del catechismo nelle parrocchie. Sospesi gli incontri a causa del lockdowon anche le diocesi si avviano a riprendere con i bambini le normali attività. "Abbiamo deciso con senso di responsabilità di ottemperare alle indicazioni che ci sono state date per ripartire in sicurezza - spiega il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, in una lettera inviata oggi ai parroci -, attenendoci alle stesse misure che anche le scuole osservano, anche se questo richiede molta pazienza", ammette il cardinale.

E lui che ha conosciuto sulla sua pelle il Covid, chiede a sacerdoti e catechisti di non lasciarsi "scoraggiare dai comportamenti irresponsabili che ogni tanto vediamo intorno a noi".

In quesi giorni si riprendono un po' ovunque le iscrizioni al catechismo per le Prime Comunioni e per la Cresima. I ragazzi che non hanno potuto ricevere i sacramenti a maggio-giugno, si stanno in molte diocesi preparando in questi giorni. Per evitare chiese troppo affollate si moltiplicano i turni, con due-tre messe per diverse domeniche.

E' richiesta alle parrocchie la puntuale disinfezione dei locali che ospiteranno i bambini del catechismo, ma anche degli oggetti di uso comune, dai banchi ai pennarelli. Come a scuola, il compito di misurare la temperatura ai bambini prima di arrivare al catechismo spetta ai genitori.

