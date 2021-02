Covid-19

Draghi al Consiglio Europeo: ''Accelerare sui vaccini. Aziende inadempienti non siano scusate''

Mario Draghi spinge per accelerare sul fronte dei vaccini, in particolare sulla produzione delle dosi.

Mario Draghi spinge per accelerare sul fronte dei vaccini, in particolare sulla produzione delle dosi, a quanto si apprende a Bruxelles. Durante il Consiglio Europeo in videoconferenza, il presidente del Consiglio al suo 'debutto' ha anche invitato ad avere un atteggiamento meno morbido nei confronti delle aziende inadempienti nei confronti degli accordi di acquisto anticipato siglati con la Commissione Europea per conto dei 27 Stati membri.

Draghi ha sottolineato la necessità di accelerare per "rallentare la corsa delle mutazioni", ha osservato, "occorre aumentare le vaccinazioni", con "un’azione coordinata a livello europeo, rapida e trasparente". Il premier ha indicato la possibilità di dare priorità alle prime dosi di vaccino alla luce della recente letteratura scientifica.

Linea dura sulle società inadempienti. "Le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate", le parole del premier. Che ha inoltre sollecitato un approccio comune sui test e a un coordinamento per l'autorizzazione all'export.

I vaccini e la lotta al Covid sono al centro della prima giornata del Consiglio straordinario dove, dopo che una ventina di capi di Stato e di governo hanno preso la parola, è emersa la richiesta, a quanto si apprende, "di un approccio più duro sul divieto di esportazioni di vaccini anti-Covid per le compagnie farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi".

Tra i capi di Stato e di governo dell'Ue, si registra "un crescente sostegno per un certificato digitale con criteri comuni per avere accesso agli Stati membri e per riaprire le società". Spiegano fonti Ue a Bruxelles, facendo il punto a vertice ancora in corso. Si lavora su criteri come "le vaccinazioni, il risultato negativo del test o sull'immunità", acquisita dopo aver fatto la malattia. Si registra tra i capi di Stato e di governo anche il favore dei leader per la task force guidata da Thierry Breton per aumentare la produzione industriale dei vaccini e un consenso per presentare nell'assemblea dell'Oms la proposta di un trattato internazionale sulle pandemie.

