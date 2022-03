Guerra Ucraina-Russia

Draghi alla Camera: ''Sostegno all'Ucraina. Italia lavora per la cessazione delle ostilità''

''La nostra volontà di pace si scontra con il presidente russo Putin che non mostra interesse a realizzare una tregua'', ha detto il premier Mario Draghi alla Camera.

23/03/2022

"La comunità euro-atlantica intende ribadire l'unità a sostegno dell'Ucraina". Così il premier Draghi alla Camera sul prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, che si aprirà con l'incontro col presidente Usa,Biden, e sarà preceduto dai vertici Nato e G7.

"L'Italia lavora per la cessazione delle ostilità, siamo impegnati per far sì che ci siano corridoi umanitari. La nostra volontà di pace si scontra con il presidente russo Putin che non mostra interesse a realizzare una tregua. Il suo disegno è guadagnare terreno".

