Draghi: ''Casi in aumento con la variante Omicron, ma Natale più sicuro grazie ai vaccini''

''In Italia più dell'85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo al più presto'', dice il premier Mario Draghi.

Pubblicata il: 15/12/2021

"Con la variante Omicron torna alto l'allarme sull'epidemia". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera in vista del Consiglio Ue. "I casi sono in aumento in tutta Europa e in Italia, seppur con una incidenza minore rispetto al resto dei Paesi Ue. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Il miglioramento è stato grazie ai vaccini".

"Come dimostra un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità - prosegue il premier -, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose, e quasi 17 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose. Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità. Ed è essenziale per continuare a tenere aperta l`economia, le scuole, i luoghi della socialità, come siamo riusciti a fare fino ad ora".

Draghi spiega quindi che attualmente "in Italia più dell'85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile".

Fonte: TGCOM24

