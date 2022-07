Pnrr

Draghi: ''Centrati gli obiettivi del Pnrr e continueremo così''

''La nostra collocazione internazionale nel cuore dell'Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti'', ha detto il premier Mario Draghi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2022 - 15:05:57 Letto 733 volte

"La nostra collocazione internazionale nel cuore dell'Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi del Pnrr e sono certo che continueremo così". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cena della Stampa Estera a Villa Aurelia.

"Le Riforme realizzate dal governo sino a ora hanno bisogno di leggi delega, ma bisogna anche scrivere i decreti delegati per chiuderle e in questo il governo ha l’iniziativa in mano. E’ il Governo che dovrà farli da qui a dicembre, su questo non ci sono scuse, ne’ tempi morti”. Così il premier.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!