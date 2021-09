morti sul lavoro

Draghi: ''Pene più severe contro la strage degli incidenti sul lavoro''

''La questione delle morti sul lavoro assume sempre più i contorni di una strage che funesta l'ambiente economico e psicologico del Paese'', ha detto il premier Mario Draghi.

30/09/2021

Non si ferma la drammatica striscia di morti sul lavoro in Italia. "La questione delle morti sul lavoro assume sempre più i contorni di una strage che funesta l'ambiente economico e psicologico del Paese", è la netta posizione di Mario Draghi. E il premier corre ai ripari annunciando, già per la prossima settimana, un provvedimento che andrà innanzitutto a modificare tempistica e severità delle pene per i responsabili.

"Pene più severe e immediate e collaborazione all'interno dell'azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro", è la ricetta individuata da Draghi per le prime norme da mettere in campo.

Per Draghi è un passo per aumentare la collaborazione interna e quindi anche il monitoraggio sulla sicurezza. Ma, precisa il capo del governo, "i lavoratori che parteciperanno a questa operazione non sono responsabili di nulla".

Fonte: Ansa

