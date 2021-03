Draghi: ''Piano vaccinazione non rallenterà a prescindere dal caso AstraZeneca''

piano vaccini

Draghi: ''Piano vaccinazione non rallenterÓ a prescindere dal caso AstraZeneca''

''La campagna vaccinale proseguirÓ con la stessa intensitÓ. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterÓ a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche'', dice il premier Mario Draghi.

Pubblicata il: 18/03/2021

"Il piano di vaccinazione non rallenterà, a prescindere dalla decisione dell'Ema sul vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi." Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, a Bergamo per la Giornata per le vittime covid.

"Il governo - e lo sapete bene - è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni anti-covid nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità", ha detto Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all'inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane del coronavirus.

"La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi, l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione - assicura dunque il presidente del Consiglio - la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti".

