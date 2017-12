incidente stradale

Drammatico incidente a Villabate: morto 46 enne

Drammatico incidente sulla Palermo Catania, due camion si sono scontrati nei pressi di Villabate...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2017 - 14:36:07 Letto 1354 volte

Drammatico incidente sulla Palermo Catania, due camion si sono scontrati nei pressi di Villabate. Nel terribile impatto ha perso la vita un 46 enne di San Cataldo, l'autista del furgone che stava superando un altro camion e per cause in corso di accertamento è finito contro il guard rail.

La barriera è entrata nella cabina non lasciando scampo al camionista.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!