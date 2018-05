ballarò

Droga a domicilio in tutta Palermo, 11 arresti

L'organizzazione, in alcuni casi unita anche da vincoli familiari, consegnava la droga su commissione da parte di clienti ormai fidelizzati. Volume d'affari impressionante: migliaia di consegne in meno di due mesi

Pubblicata il: 24/05/2018

Si è conclusa l'operazione della Polizia di Stato “Drug Away”, con la quale è stata disarticolata un’associazione criminale con base nel mercato storico di Ballarò, che spacciava droga anche a domicilio, a Palermo e fuori città.

In manette Eduardo Premuda, Natalina Valenti, Stefano Premuda, Alessandro Filippone, Jessica Premuda, Maria Assunta Perricone, Vito Valenti, Vincenzo Valenti, Cristian Valenti, Ornella Leto e Giuseppa La Cara. Lo spaccio era gestito dalla banda, unita in alcuni casi anche da vincoli familiari, e ognuno aveva compiti e ruoli interscambiabili, nonché una cassa comune per sostentare i rispettivi nuclei.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire centinaia di episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana su ordinazione, su richiesta di una clientela ormai fidelizzata, attraverso utenze cellulari ad hoc. E proprio i rilevamenti sull'utilizzo delle "linee per lo spaccio" rendono un'idea del volume d'affari della banda: dal monitoraggio della polizia nel periodo dal 25 maggio al 10 luglio 2017, sono risultate ben 2.288 chiamate provenienti da 200 diverse utenze, di cui almeno una settantina appartenenti a clienti che richiedevano più consegne al giorno.

Dai calcoli della polizia, in base anche al numero di consegne effettuate tutti i giorni, e considerando che le ordinazioni nel fine settimana raddoppiavano, pare che ogni mese la banda vendesse circa più di un chilo di droga fra cocaina, hashish e marjuana.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

