Droga a Palermo, 19 arresti. Hashish e cocaina dal Sud America e dalla Calabria *VIDEO*

Fiumi di hashish e marjiuana scorrevano in Sicilia grazie a una organizzazione di fornitori e corrieri di droga.

Fiumi di hashish e marjiuana scorrevano in Sicilia grazie a una organizzazione di fornitori e corrieri di droga. Sono in corso arresti e notifiche per diciannove misure cautelari da parte della squadra mobile, disposti dal gip di Palermo dopo la richiesta della Dda, per i corrieri che portavano nell'isola la droga dalla Campania e dalla Calabria.



Gli uomini del capo della mobile, Rodolfo Ruperti, hanno studiato e svelato il ruolo di ognuno dei componenti della gang. C'era chi si occupava delle spedizioni, chi dello stoccaggio e chi del pagamento della droga. Svelata anche una fitta rete di attività a supporto logistico dell’organizzazione. C'era chi dava assistenza fornendo un alloggio ai corrieri e ai fornitori.



L’operazione “Blacksmith” nasce da una precedente indagine della squadra mobile nel 2016 che aveva portato alla luce una vasta attività di importazione di cocaina dal Sud America e dalla Calabria, destinata a rifornire le piazze di spaccio palermitane.



Il giudice ha anche disposto il sequestro di alcune attività commerciali riconducibli a componenti dell’organizzazione ed attive, in particolare, nel settore della distribuzione di carburanti e nella ristorazione.

L’attività nasce nel 2016 dalla precedente attività d’indagine denominata “Cinisaro” in cui era emersa la figura di Bono Alessandro, che si occupava dell’importazione di cocaina dal Sud America e, a livello locale, nella gestione della “piazza “palermitana , nonché quella di Tarantino Francesco che importava e smerciava cocaina proveniente dalla Calabria.

Partendo dai rapporti di affari illeciti intrattenuti dal Tarantino si sono sviluppate le indagini che consentivano di individuare Dragotto Paolo e Di Maggio Paolo

La ricostruzione dei fatti, effettuata dagli investigatori della Squadra Mobile di Palermo ed accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, è la seguente:

Promotori dell’associazione a delinquere erano Dragotto Paolo e Di Maggio Paolo che, impartendo precise disposizioni, organizzavano trasporti di ingenti quantitativi di droghe dalla Campania a Palermo, provvedendo anche allo stoccaggio temporaneo a Carini in un sito messo a disposizione dai fratelli Basile e dai Flandina.

Lo stupefacente veniva fornito da Visiello Giovanni, collaborato da Intagliatore Savino, con il quale si recava in più occasioni a Palermo per tenere incontri riservati con il Di Maggio e Dragotto.

Il sodalizio si avvaleva della collaborazione di Morvillo Pietro, quale corriere che trasportava da Palermo alla Campania il denaro per il pagamento delle forniture di hashish e cocaina, oltre a provvedere a cessioni ai pusher.

Il Di Maggio e Dragotto venivano collaborati da Marchese Tommaso, cassiere dell’organizzazione e depositario del denaro provento delle cessioni di stupefacente, utilizzando l’esercizio di distributore carburanti sito in via Michelangelo dallo stesso gestito e l’abitazione dei suoceri Caruso e Lo Grasso.

Partecipe del sodalizio criminale era anche il partinicese Bongiorno Fabio che oltre ad acquistare partite di stupefacente dal Di Maggio e Dragotto offriva anche marijuana coltivata dallo stesso.

Inoltre, rilevante era il ruolo di Spartico Michele che forniva stabilmente attività di supporto al Di Maggio e Dragotto, occupandosi di accompagnarli in aeroporto, di prenotare alloggi per i corrieri e fornitori di stupefacenti, partecipando a riunioni operative.

Destinatario del provvedimento di cattura è anche Spataro Daniele, collaboratore del Tarantino Francesco, (già tratto in arresto nel settembre 2017 per reati in materia di stupefacenti ) nell’attività di spaccio al dettaglio, coadiuvato anche, per la detenzione dello stupefacente, dai coniugi Badagliacca Giampiero e Greco Silvana.

Fonte: Polizia di Stato

