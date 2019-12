droga

Droga allo Zen nascosta nel cibo per cani

La Polizia di Stato sequestra un chilogrammo di hashish ''custodito'' in un box dello Zen all'interno di confezioni apparentemente destinate a cibo per cani.

28/12/2019

La Polizia di Stato, al termine di un blitz da manuale condotto a tarda sera allo Zen, ha tratto in arresto il 26enne pregiudicato palermitano Giuseppe Fina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e recuperato un chilogrammo di hashish.

Indizi e verifiche riscontrati in modo puntuale hanno portato gli agenti nel cuore del popoloso quartiere cittadino, all’incrocio tra le vie Primo Carnera e Agesia di Siracusa. E’ così’ scattata la perquisizione all’interno di un box ove era plausibile fosse stata celata una grossa quantità di stupefacente.

Nel magazzino gli agenti hanno trovato un pitbull, forse posto a guardia dello stupefacente che è stato individuato dopo una capillare perquisizione.

All’interno di un contenitore di cibo per cani sono stati trovati due sacchetti di plastica con all’interno 20 panetti, del peso di 50 grammi, cadauno. Complessivamente, è stato quindi sequestrato un chilogrammo di hashish, così come certificato dalle analisi effettuate presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Gli agenti hanno rintracciato il giovane che aveva in uso il box, Fina Giuseppe, pregiudicato anche per reati inerenti agli stupefacenti, che ha subito ammesso di avere lo stupefacente nella sua disponibilità.

Fina che all’atto dell’operazione di polizia ed in ragione di precedenti episodi delittuosi, era gravato dalla misura della sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto. Indagini sono in corso per stabilire fornitori e destinatari dello stupefacente.

Fonte: Polizia di Stato

