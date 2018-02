Droga

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il palermitano Marchese Carlo, di anni 40, sorpreso dagli agenti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, stanotte, durante il consueto servizio di controllo del territorio in ambito cittadino, transitando in via Nicolò Garzilli, hanno notato un uomo, fermo a fianco di un’autovettura, interloquire con fare circospetto con il conducente. Insospettiti, hanno guadagnato un punto favorevole di osservazione senza essere notati, potendo così assistere in diretta allo scambio droga-soldi tra i due soggetti: l’uomo che stava fuori dall’autovettura ha consegnato alcune banconote al soggetto alla guida dell’auto, ricevendo in cambio un piccolo involucro che, immediatamente, ha racchiuso nella mano.

Quest’ultimo, immediatamente dopo, accortosi della presenza della pattuglia della Polizia di Stato, ha tentato di disfarsi dell’”ingombrante” involucro gettandolo a terra. L’uomo a bordo dell’auto ha provato, invece, a mettere in moto il mezzo per allontanarsi.

Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno vanificato qualsiasi tentativo di fuga dei due uomini, bloccandoli ed identificandoli; contestualmente hanno recuperato l’involucro da terra, che hanno accertato contenere cocaina.

Addosso all’uomo alla guida dell’autovettura, Marchese Carlo, già noto per i suoi pregiudizi inerenti gli stupefacenti, sono stati rinvenuti circa 620 euro, sicuro provento dell’illecita attività.

L’acquirente dello stupefacente, un palermitano di anni 60, è stato segnalato al Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura quale assuntore di droga.

