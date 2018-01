droga

Droga, controlli nel territorio di Monreale: un arrestato e sei denunciati

I Carabinieri di Monreale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 26enne di Palermo...

I Carabinieri di Monreale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Monte Vittorio, 26enne di Palermo, residente a Monreale.

In particolare, il soggetto è stato sorpreso con 4 dosi di hashish da un grammo l’una e 100 € in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di 75 grammi, il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, sono state denunciate sei persone perché sorprese alla guida in stato di ebrezza alcoolica o sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. In alcuni casi addirittura il tasso alcoolico superava i 2 grammi per litro. Infine sono state segnalate dieci persone all’Autorità Prefettizia in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.

