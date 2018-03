Condannati

Droga dalla Lombardia a Palermo, inflitti 40 anni di carcere

Pubblicata il: 14/03/2018

Quasi quarant’anni di carcere sono stati inflitti a cinque imputati accusati di traffico di stupefacenti.

Il gup Mari Cristina Sala ha condannato a 10 anni Omar Ribaudo e Salvatore Ficarotta; 8 anni per Luciano Virzì; 6 anni e 4 mesi per Paolo Rizzo; 6 anni e 2 mesi per Francesco Graffeo di 40 anni.

I cinque sono stati arrestati a marzo dell’anno scorso e le indagini erano iniziate a giugno 2014. La polizia scoprì un traffico di cocaina lungo l'asse Lombardia-Calabria-Palermo.

Secondo gli inquirenti, Ribaudo sarebbe stato il punto di riferimento dell’associazione mentre Virzì e Ficarotta sarebbero stati due corrieri così come Rizzo e Graffeo. L'operazione era stata chiamata "Dead Dog" per l'espressione utilizzata da parte di un indagato a Ribaudo ("muriu u Cani") per commentare un evento negativo per l'associazione.

