Droga e armi

Droga e armi a Misilmeri: denunciate 6 persone

Continuano i controlli del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in materia di armi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2020 - 13:24:16 Letto 416 volte

Continuano i controlli del territorio dei militari della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, nei comuni di Misilmeri e Villabate, un servizio straordinario finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati in materia di armi e contro il patrimonio.

Le attività hanno portato al deferimento in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di 6 persone, in particolare:

R.d. 20enne di Misilmeri , è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di marijuana . Nel corso di una perquisizione operata presso l’abitazione del giovane sono stati rinvenuti 16 grammi di droga suddivisa in altrettanti involucri, pronti per essere immessi sul mercato nonché materiale per la pesatura e il confezionamento;

un 28enne, fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale alla guida di un ciclomotore, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacente;

V.g. 55enne di Villabate, è stato denunciato per furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo i Carabinieri hanno accertato che l'appartamento, all'interno del quale l'uomo viveva, era allacciato abusivamente alla rete elettrica;

I militari hanno effettuato controlli ai possessori di armi, constatando che 4 persone di Misilmeri e Villabate avevano omesso di comunicare all’Autorità di P.S il possesso delle armi e in alcuni casi detenendo munizionamento in più rispetto a quello consentito. I 4 sono stati denunciati per i reati di omessa custodia di armi e detenzione illegale di munizionamento, il materiale è stato sequestrato e nei confronti dei soggetti verrà avanzata, alla Prefettura di Palermo, una proposta per il divieto di detenzione di armi e munizionamento.

Fonte: Carabinieri

