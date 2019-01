droga

Droga e munizioni nascoste nell'armadio della camera da letto: un arresto

Droga e munizioni allo Zen: la Polizia di Stato irrompe in un appartamento e sequestra droga e proiettili. In arresto un malvivente palermitano.

Pubblicata il: 27/01/2019

La Polizia di Stato, nell’ambito di specifiche attività di controllo del territorio, finalizzate alla repressione dello spaccio di stupefacenti, all’interno del quartiere “Zen”, ha tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizionamento, B. C., 34enne palermitano con precedenti di polizia.

Ieri mattina, intorno alle ore 8.30, poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, nel corso dello svolgimento di attività info-investigative, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, nel cuore dello Zen, per effettuarvi una perquisizione.

Sin dalle prime battute, B. C., persona nota per via dei suoi precedenti di polizia, ha mostrato segni di insofferenza al controllo, insospettendo oltre misura gli agenti.

L’attività di perquisizione ha dato esito positivo, infatti in un armadio della camera da letto in uso al 34enne palermitano, gli agenti hanno rinvenuto ben occultate: una busta in plastica trasparente contenente stupefacente del tipo “cocaina” in polvere; una busta di plastica trasparente termosaldata contenente sostanza stupefacente, del tipo cocaina, in panetto; due bilancini di precisione ed un sacchetto in plastica, contenente 20 cartucce camiciate calibro “9 Luger”.

Lo stupefacente, circa 140 grammi, le munizioni e il resto del materiale rinvenuto, sono stati posti sotto sequestro.

B.C., tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizionamento, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Pagliarelli “Antonio Lorusso”.

Fonte: Polizia di Stato

