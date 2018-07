marijuana

Droga in un forno in disuso, un arresto allo Sperone

Il 37enne palermitano nascondeva numerose dosi e materiale per il confezionamento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2018 - 13:30:59 Letto 397 volte

La polizia di stato ha arrestato nel quartiere Sperone Patrizio Dalfone, 37enne palermitano, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

I poliziotti dei commissariati di Brancaccio e Mondello, a seguito di un'indagine congiunta, hanno perquisito un appartamento allo Sperone, dove Dalfone è attualmente agli arresti domiciliari; nel corso della perquisizione, all’interno di un forno elettrico in disuso collocato in balcone, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente numerose dosi di marijuana con peso e dimensioni differenti, e materiale per il confezionamento della droga.

Alla luce di quanto emerso, Dalfone è stato arrestato e la droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!