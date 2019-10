droga

Droga nelle sorprese degli ovetti di cioccolata: arrestato 28enne

Sorpreso a spacciare: Carabinieri arrestano 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La scorsa notte all’interno del quartiere San Giovanni Apostolo, “CEP”, i Carabinieri della stazione Borgo Nuovo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Gaetano Giunta 28enne palermitano della zona.

I militari dell’Arma durate un normale servizio di controllo del territorio hanno sorpreso il giovane intento a cedere droga ai consumatori.

Immediatamente è scattato il controllo, e a seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti 20 dosi di cocaina occultati in due confezioni di plastica, che si trovano all’interno degli ovetti di cioccolato, e 250 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida con il rito per direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

