Droga nello zaino: arrestati due giovani pusher allo Zen

Sorpresi due giovani pusher nel quartiere Zen.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2019 - 13:59:22 Letto 393 volte

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri durante uno dei tanti servizi volti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere “Zen 2”, hanno tratto in arresto due giovani pusher.

I militari dell’Arma, dopo aver notato in via Agesia di Siracusa che i giovani, all’arrivo dei consumatori, prelevavano la sostanza stupefacente da uno zaino, li hanno fermati e identificati in Cionti Giovanni e Spinnato Fabrizio entrambi palermitani di 32 e 19 anni.

Nel corso della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dello zaino che aveva in spalla il 19enne, 76 dosi di hashish, per un peso complessivo di 204 grammi, 28 bustine di marijuana, del peso complessivo di 68 grammi e 251 euro, provento dell’attività illecita.

Tratti in arresto con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo. In quella sede, a seguito di convalida dell’arresto sono stati entrambi sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

