''Drug Away'' non scaccia lo spettro della droga su Palermo. I numeri e gli identikit dei consumatori del capoluogo

L'operazione che ha portato a undici arresti a Ballarò per spaccio di droga a domicilio ha gettato inquietanti ombre sulla mole dello smercio degli stupefacenti tra i cittadini. Anche i più insospettabili

A Palermo la droga e la criminalità organizzata a vari livelli viaggiano di pari passo a ritmo sempre più spedito, e a volte ingranano una marcia superiore ad ogni aspettativa. Giusto ieri la polizia di Stato ha portato a compimento l'operazione "Drug Away", ovvero "Via la droga", da una città che però sembra dimostrare che in realtà la droga in fondo non la vorrebbe via dalle strade. O meglio ancora dalle case, data la peculiarità dei "servizi" offerti dalla banda di undici persone con base a Ballarò sgominata nell'operazione: la consegna a domicilio di marijuana, hashish e cocaina.

Bastava una telefonata ad utenze cellulari ad hoc e i clienti erano ad un passo dalla sostanza scelta per il consumo, con un vero e proprio call center, gestito dalle donne della banda, in grado di soddisfare le richieste in tempi brevissimi. Le telefonate arrivavano incessantemente, e da parte dei profili più disparati: "In una sola delle utenze - dice Rodolfo Ruperti, capo della Squadra mobile - sono state registrate dal 25 maggio al 10 luglio dello scorso anno 2.288 chiamate da 200 utenze, di cui almeno una settantina in uso a persone che facevano richiesta di consegna della droga anche più volte al giorno". Tra loro anche insospettabili professionisti, le "brave persone".

Le oltre duemila chiamate (che, va ribadito, si riferiscono tra l'altro ad una sola delle utenze utilizzate dalla banda) sono un dato enormemente allarmante, ed evidenziano come la commistione tra la compiacenza del cliente e la consapevolezza della criminalità di essere "protetta" dagli stessi consumatori sia molto forte. D'altronde né la droga né la criminalità organizzata sono fenomeni nuovi sotto il sole di Palermo, così come nel mondo intero; la differenza sta nell'approccio mentale e sociale al contrasto dei due fenomeni, che troppo spesso vengono considerati marginali rispetto alle problematiche dei "grandi sistemi". Ma se non è un grande sistema una rete di spaccio da oltre duemila richieste in meno di due mesi...

