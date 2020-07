Coronavirus

Due casi di covid in Sicilia, ma c'è un malato in terapia intensiva

Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, diminuiscono i ricoverati ma, dopo nove giorni, c'è un nuovo malato in terapia intensiva.

Pubblicata il: 19/07/2020

Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, diminuiscono i ricoverati ma, dopo nove giorni, c'è un nuovo malato in terapia intensiva. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.142 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali, come 24 ore fa, in virtù di due guariti.

Sono 12 in tutto le persone ricoverate mentre 150 in isolamento domiciliare. E un nuovo ricovero in terapia intensiva. Invariato, ormai da otto giorni, il numero delle vittime, 283. Sono 1512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 248.579 quelli totali

Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 e non 218 (ieri erano stati 249) per un totale di 244.434. I morti (oggi 3, ieri 14) hanno raggiunto quota 35.045. I guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561).

