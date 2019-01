incidenti stradali

Due incidenti nella notte a Palermo, ci sono feriti

Ancora incidenti stradali a Palermo, due nella notte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2019

Ancora incidenti stradali a Palermo, due nella notte. Il prima in viale Lazio, il secondo all'incrocio tra via Lancia di Brolo e via Campolo.

Il più grave è avvenuto intorno alle 22,30 quando un'auto si è scontrata con una moto tra viale Lazio e via Val di Noto. Il motociclista, di 39 anni, è stato violentemente sbalzato nell'impatto. Sul posto un'ambulanza lo ha trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di capire la dinamica.

Il secondo incidente questa notte intorno all'1,40 all'incrocio tra via Lancia di Brolo e via Campolo. Una ragazza P.N. di 22 anni, ha perso il controllo della sua Fiat Seicento e si è schiantata su tre vetture parcheggiate in zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane ferita all'ospedale Villa Sofia. In nottata i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita.

