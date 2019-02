incidenti stradali

Due incidenti stradali a Palermo, il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale

Due persone sono rimaste ferite, la notte scorsa, in due distinti incidenti stradali, a Palermo.

Pubblicata il: 25/02/2019

Due persone sono rimaste ferite, la notte scorsa, in due distinti incidenti stradali, a Palermo. In viale Regione Siciliana il conducente di una Fiat Seicento, C.G., di 21 anni, è finito contro un autoarticolato all’altezza del bar Luxury.

Il giovane in codice rosso è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. Mentre, tra via Dante e via Serradifalco, una ragazza, L.S., di 24 anni, alla guida di una Citroen C3 si è schiantata prima contro un’auto parcheggiata e poi contro un cancello. La giovane e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Policlinico.

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.

