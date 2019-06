incidenti stradali

Due incidenti stradali a Palermo in via Campolo e via Dante, tre feriti di cui uno grave

Due incidenti stradali si sono verificati, la notte scorsa, in via Campolo ed in via Dante, a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2019 - 13:36:26

Due incidenti stradali si sono verificati, la notte scorsa, in via Campolo ed in via Dante, a Palermo. Il bilancio è di tre feriti. Il più grave è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia. Il primo incidente è avvenuto, intorno alla mezzanotte, in via Campolo, all’altezza della pasticceria New Paradise.

Nello scontro tra una Fiat 500 X e un Piaggio Liberty ha avuto la peggio il motociclista, M.G.S, di 19 anni. Il giovane ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Anche il conducente dell’auto, M.A. di 40 anni, è rimasto ferito ed è stato ricoverato nello stesso ospedale. Dopo l’impatto il quarantenne con la sua auto ha terminato la sua corsa su una Fiat Panda parcheggiata, danneggiandola.

L’altro incidente, tra una bici ed una Smart, e’ avvenuto intorno alle 4 tra via Dante e via Nicolò Garzilli. Il ciclista, D.A., di 21 anni, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dei due sinistri stradali.

