Due incidenti stradali e traffico in tilt a Palermo

Due pedoni sono stati travolti mentre attraversavano la strada in pieno giorno a Palermo.

Pubblicata il: 15/02/2019

Il primo incidente è avvenuto in via Montepellegrino in direzione di piazza Giachery. Una donna è stata investita da un uomo a bordo di uno scooter. Il centauro è caduto ed è finito per terra. Una pattuglia della polizia municipale ha bloccato il traffico per permettere alle ambulanze di caricare i due feriti a bordo ed essere trasportati entrambi all'ospedale Villa Sofia.

L'uomo è arrivato al nosocomio in codice verde mentre la donna in codice giallo. Intanto gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell'incidente.

Paura anche in via Messina Marine all'altezza del civico 653 dove un altro pedone è stato travolto da un'auto. Questa volta sul posto sono intervenute inizialmente le volanti della polizia di stato.

Intanto è stata allertata un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale Buccheri La Ferla. In zona si è creato subito traffico perché l'auto coinvolta nell'incidente ha bloccato la circolazione.

Successivamente sono arrivati gli agenti dell'infortunistica stradale che hanno effettuato i rilievi e hanno fatto defluire le auto incolonnate.

