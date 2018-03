Rapina

Due rapine in poche ore, forse la stessa banda

Due giovani a volto coperto hanno fatto irruzione minacciando i dipendenti e dicendo di essere armati in due banche a Palermo

05/03/2018

Due rapine in banche questa mattina a Palermo. La prima all’agenzia Unicredit di via dei Cantieri, dove due giovani a volto coperto hanno fatto irruzione minacciando i dipendenti e dicendo di essere armati.

Dopo essersi fatti consegnare i soldi che c’erano in cassa sono fuggiti a piedi. L’allarme alla polizia è stato lanciato dai dipendenti dell’istituto di credito. La seconda rapina è avvenuta nell’agenzia Monte dei Paschi di Siena di via Leonardo da Vinci.

Anche in questo caso sono entrati in azione banditi incappucciati che si sono fatti consegnare i soldi in cassa e sono fuggiti via. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno visionato le immagini. Al momento per modalità e descrizioni dei due rapinatori non e’ escluso che siano gli stessi dell’assalto all’agenzia Unicredit di via Dei Cantieri.

Fonte: Polizia di Stato

