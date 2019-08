sub morti

Due sub morti a Isola delle Femmine

I due amici erano impegnati in una battuta di pesca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2019 - 14:33:28 Letto 437 volte

Tragedia a Isola delle Femmine. Due sub palermitani sono morti questa mattina nel mare di Isola delle Femmine. Si tratta di due persone esperte e spesso avevano fatto immersioni insieme.

I due amici erano impegnati in una battuta di pesca e si erano recati a circa un miglio dalla costa con un gommone. Con loro anche un terzo uomo che però è rimasto sull'imbarcazione. È stato proprio quest'ultimo a vedere riemergere il corpo dell'amico, Antonino Aloisio, 56enne, e a recuperarlo lanciando l'allarme.

Immediato l'intervento delle motovedette della capitaneria di porto di Mondello e Palermo e dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono immersi con un'apparecchiatura specifica per scandagliare i fondali, per trovare e portare in superficie anche il secondo sub, il cui corpo è stato trovato a 50 metri di profondità.

Sul molo sono giunte due ambulanze, i carabinieri e il medico legale che dovrà accertare le cause del decesso. Il mare nella zona era calmo. Sul molo sono presenti anche i parenti dei sub in preda alla disperazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!