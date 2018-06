pista ciclabile

Due vincitori per la ''Greenway'' Palermo-Monreale: da ferrovia a percorso nella natura

Dichiarate vincitrici ex aequo due proposte progettuali per la riqualifica di un tratto ferroviario dismesso, che farà da percorso ciclopedonale tra Palermo e Monreale

Pubblicata il: 26/06/2018

Sono due i vincitori del concorso internazionale di progettazione in due fasi per riconvertire in pista ciclabile "Greenway" il tratto ferroviario Palermo-Monreale, parte della dismessa ferrovia Palermo-Camporeale. L'evento conclusivo si è svolto nella Sala della Carrozze di Villa Niscemi, alla presenza dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Emilio Arcuri, del Sindaco di Monreale Piero Capizzi, del presidente della Scuola Politecnica Maurizio Carta e del presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo Franco Miceli.

Una maxi opera da 4.700.000 euro, inserita nel Patto per Palermo sottoscritto dal sindaco e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che consentirà il collegamento tra Palermo e Monreale tramite un percorso ciclopedonale; ma non solo, perché il punto di forza della "Greenway" è la natura: il percorso stesso interagirà col contesto ambientale, con l’intento di valorizzarne e riqualificarne le risorse naturali, paesaggistiche e architettoniche.

Dichiarate vincitrici ex aequo le proposte progettuali di due gruppi di progettazione, rappresentati rispettivamente dagli architetti Alessia Sarno e Antonino Terrana. Seguirà l’affidamento dell’incarico dei successivi livelli di progettazione e della direzione dei lavori, tramite una procedura negoziata, alla quale saranno invitati a partecipare i due vincitori. L'inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del 2019.

L’esito del concorso, che si è svolto tramite procedura web-based messa a disposizione dal sito "Concorrimi" dell’Ordine degli Architetti di Milano, è stato proclamato dalla Commissione Giudicatrice composta da professionisti dell'ingegneria, dell'architettura e del settore contabile e commerciale: la presidente Marisa Bellomo, Giuseppe Barbera, Silvia Viviani, Patrizia Pozzi e Gerardo Longobardi.

