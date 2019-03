funerali Antonino e Giacomo Lupo

Duplice omicidio allo Zen, oggi i funerali

Rabbia e lacrime nel quartiere Zen, a Palermo, per i funerali di Antonino Lupo, 53 anni e del figlio Giacomo, di 19 anni, uccisi giovedì sera a colpi d’arma da fuoco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2019 - 11:16:51 Letto 600 volte

Le auto con le bare hanno percorso alcune strade del quartiere prima di giungere all'interno della chiesa.

Le esequie si sono svolte presso la chiesa San Filippo Neri. All'ingresso della chiesa, diverse persone avevano in mano palloncini bianchi a forma di cuore.

Per il duplice omicidio si è costituito Giovanni Colombo, 26 anni. Il giovane ha precedenti per droga ed è stato condannato per rissa aggravata nel procedimento per la morte di Aldo Naro, il medico ucciso a 25 anni davanti alla discoteca Goa di Palermo, sempre nel quartiere dello Zen, nel febbraio 2015.

