maxi sequestro di droga

Duro colpo alle piazze di spaccio del palermitano: sequestrata una tonnellata di hashish

A Partinico i finanzieri hanno intercettato il furgone di un corriere. Al dettaglio la droga avrebbe fruttato quasi dieci milioni di euro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2018 - 11:50:08 Letto 448 volte

Un vero e proprio maxi sequestro. Al dettaglio avrebbe fruttato quasi dieci milioni di euro nelle piazze di spaccio di Palermo e provincia. Il sequestro di un tonnellata di hashish da parte dei finanzieri del Gico è stato un colpo pesantissimo per le casse delle organizzazioni che a Palermo e provincia gestiscono il mercato della droga.

Il corriere della droga si chiama Giovanni Vitale, 52 anni di Partinico, è stato bloccato a bordo di un furgone con all’interno 25 sacchi di hashish, nei panetti era contrassegnato il logo Sky 1.

I finanzieri hanno ricevuto una segnalazione molto precisa che ha fornito un’informazione dettagliata sul giorno e il posto dove intercettare il carico di droga. Il corriere è stato fermato nelle campagne di Partinico nelle vicinanze della SS. 113 e di un distributore di carburante. Vitale è apparso subito nervoso e ha fornito giustificazioni poco plausibili per quello che stava facendo. I finanzieri hanno quindi controllato il contenuto dei pesanti sacchi di juta e all’interno hanno trovato centinaia di panetti di hashish sigillati con il nastro adesivo.

Vitale è stato arrestato per traffico di stupefacenti ed è in carcere in attesa del processo.

