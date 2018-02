Maltempo

E' arrivato il maltempo, disagi in tutta l'isola

Pioggia e disagi a Palermo e in tutta l'isola, fermi i collegamenti con le isole minori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2018 - 09:23:55 Letto 343 volte

Forte maltempo in Sicilia. Pioggia, vento e freddo si sono abbattuti dalla prime ore di oggi in tutta l'Isola. Difficili i collegamenti con le isole minori. A causa del peggioramento delle condizioni meteo la motonave Sibilla Palermo-Ustica delle 8,30 non è partita. Lo rende noto la Siremar. Disagi anche alle isole Eolie, dove ieri pomeriggio anche la nave veloce Isola di Vulcano non ha potuto effettuare la corsa delle 17,15 sulla tratta Milazzo-Eolie.La Protezione Civile Regionale ieri ha diffuso un’allerta meteo gialla. In particolare, viene segnalato che “dalle prime ore di oggi, martedì 6 febbraio, e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

