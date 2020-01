cadavere fiume Oreto

E' di un palermitano il corpo ritrovato al fiume Oreto. Probabile suicidio

Rinvenuto nel fiume Oreto il cadavere di un uomo di 30 anni.

Pubblicata il: 16/01/2020

E’ Il cadavere di un uomo di 30 anni, palermitano, che era scomparso nei giorni scorsi e che lavorava in un paese della provincia, quello che è stato rinvenuto nel fiume Oreto, all'altezza del ponte.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi e della stazione Oreto, che stanno conducendo le indagini, si tratta con ogni probabilità di un suicidio con il giovane che si sarebbe lanciato dal ponte.

Per ore il traffico in via Oreto (come si vede dalla foto) è andato in tilt.

