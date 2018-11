neve Madonie

E già inverno sulle Madonie: arriva la prima neve

Arriva l'inverno sulle Madonie, sono circa 5 i centimetri di neve caduti tra la notte scorsa e stamani a Piano Battaglia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2018 - 16:36:29 Letto 500 volte

Arriva l’inverno sulle Madonie. Imbiancate, infatti, le vette delle montagne, sono circa 5 i centimetri di neve caduti tra la notte scorsa e stamani a Piano Battaglia, l’unica stazione sciistica della Sicilia occidentale.

Un inizio di stagione che fa ben sperare per gli operatori turistici e per i gestori della seggiovia e dei vari rifugi in zona. Una candida coltre bianca ha ricoperto le vette ma anche le valli fino ai 1.300 metri sul livello del mare. La strada provinciale Petralia Sottana-Piano Battaglia-Isnello è percorribile con catene o pneumatici da neve.

E già il prossimo fine settimana l’associazione Madonie a Passo Lento di Giovanni Nicolosi promuove la prima escursione con Notte wind a Monte Cervi per entrare in contatto diretto con la “la natura selvaggia”. L’escursione inizia a Portella Colla e seguendo il sentiero sterrato attraversa la faggeta di Piano Cervi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!