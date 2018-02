Incidente

E' in coma il ragazzo investito in via Ernesto Basile

E' in coma il ragazzo di 16 anni investito in via Ernesto Basile ieri a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2018 - 10:26:58 Letto 450 volte

Si trova in coma il ragazzo di 16 anni che è stato travolto ieri da un’auto mentre stava attraversando la strada in via Ernesto Basile. Il giovane si è aggravato in serata ed è stato spostato nel reparto di Rianimazione del Policlinico. I medici stavano valutando se effettuare un’operazione alla testa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 vicino al campus universitario, all’altezza del bar Massaro, a Palermo. Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona per accertare le responsabilità del conducente della vettura.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane al Policlinico, dove è stato immediatamente ricoverato in prognosi riservata. Gli uomini della polizia municipale non erano riusciti inizialmente ad identificate sul posto il ragazzino, che non aveva i documenti addosso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!