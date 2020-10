Jole Santelli

E' morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, 52 anni, è morta la notte scorsa nella sua abitazione

15/10/2020

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, 51 anni, è morta la notte scorsa nella sua abitazione, a Cosenza. Lottava contro un tumore che affrontava con coraggio e dignità. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine.

Jole Santelli era stata eletta a gennaio scorso nelle fila del centrodestra, dopo essere stata ex parlamentare di Forza Italia. Da settimane era impegnata sul fronte dell’emergenza Coronavirus in Calabria.

Sono tanti i saluti di commiati e i ricordi di colleghi e di personalità pubbliche del mondo della politica e delle istituzioni, in maniera trasversale tra i vari partiti.

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha scritto: “Un dolore profondo pervade tutta la comunità di Forza Italia. Perdiamo una amica, una grande Donna,una protagonista della politica italiana,amata dal suo popolo calabrese al quale ha dato tutta la sua vita”.

''La governatrice della Calabria Jole Santelli è morta questa notte. Sono addolorato, eravamo amici da una vita'', dice all'Adnkronos il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. ''Jole Santelli è stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole'', aggiunge.

La Santelli sarebbe morta alle prime ore del mattino. La Governatrice che fino a ieri aveva avuto incontri istituzionali, si trovava nella sua casa in pieno centro a Cosenza.

