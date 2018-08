Rita Borsellino

E' morta Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo. Camera ardente in un bene confiscato alla mafia *VIDEO*

Oggi e domani l'ultimo saluto di Palermo all'ex europarlamentare, tra il Centro Studi intitolato al fratello e la chiesa ''Madonna della Provvidenza - Don Orione''

Pubblicata il: 15/08/2018

Si è spenta dopo una lunga malattia in ospedale a Palermo Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo. Rita Borsellino, 73 anni, è stata europarlamentare del Partito democratico dal 2009 al 2014.

“La memoria è vita che si coltiva ogni giorno”. Quella frase che era qualcosa di più di un messaggio di impegno e speranza, che si era trasfigurato in “bene comune”, Rita Borsellino l’aveva pronunciata anche nella sua ultima uscita pubblica, il 18 luglio, ormai costretta su una sedia a rotelle ma presente, ancora una volta, alla vigilia dell’anniversario dell’uccisione di Paolo e della sua scorta. Stanca ma con addosso il patrimonio immateriale costituito dal suo sguardo limpido, Rita aveva dato quel giorno l’ultima lezione di forza e compostezza, accanto alle nipoti Fiammetta e Lucia, davanti all’ulivo del ricordo che in via D’Amelio aveva fatto piantare la mamma. Il sindaco Leoluca Orlando ha espresso parole di cordoglio, apprendendo della scomparsa:

Provo grandissimo dolore per la scomparsa di Rita Borsellino, che con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese.

Rita ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città.

In questo momento triste sono vicino con affetto alla sua straordinaria famiglia, anche a nome di tutta la Giunta e l'amministrazione comunale.

Allestita oggi giovedì 16 agosto la camera ardente, nel bene confiscato alla mafia sito in in via Bernini 52 e assegnato dal Comune di Palermo al Centro Studi "Paolo Borsellino". Lo ha concordato con i familiari e con i responsabili del Centro il Sindaco Leoluca Orlando, che ha anche disposto la presenza del Gonfalone della città. La camera resterà aperta oggi dalle 11 alle 20, e domani venerdì 17 agosto dalle 7 alle 9. Poi le esequie, domani venerdì 17 agosto alle 11,30, presso la Chiesa “Madonna della Provvidenza-Don Orione” di via Ammiraglio Rizzo, a Palermo.

La Redazione di Palermomania.it esprime alla famiglia Borsellino vicinanza e le più sentite condoglianze.





