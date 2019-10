E' morto Antonio Mangia, presidente di Aeroviaggi

Antonio Mangia

02/10/2019

Dopo un lungo ricovero, è morto questa mattina a Milano Antonio Mangia, imprenditore siciliano del settore turistico e presidente di Aeroviaggi. Era nato a Geraci Siculo (Pa), aveva 78 anni.

Dopo il ricovero per problemi di cuore in un ospedale lombardo, pare siano sorte delle complicazioni.

Dopo il boom di Aeroviaggi, Mangia si era dedicato al settore alberghiero gestendo alcune strutture in un primo momento e poi acquisendole. Tra queste recentemente l'Himera Beach Club, vicino a Cefalù.

Antonio Mangia, il più noto imprenditore turistico alberghiero siciliano, è morto stamattina a Milano alle 7.30. Dopo il periodo delle ferie, era stato ricoverato per problemi di cuore in un ospedale del capoluogo lombardo. I motivi di una morte a prima vista così improvvisa non sono noti, ma dopo essere stato ricoverato pare che siano sorte altre complicazioni.

