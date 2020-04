E' morto Francesco Trinca, fondatore della nota impresa di onoranze funebri

Francesco Trinca

E' morto all'età di 88 anni Francesco Trinca, fondatore della nota impresa di onoranze funebri che porta il suo nome.

Se ne è andato all’età di 88 anni Francesco Trinca, fondatore della nota impresa di onoranze funebri che porta il suo nome. I funerali si sono svolti questa mattina ma in forma strettamente privata presso il cimitero dei Rotoli: “Avremmo voluto fare un funerale degno come facciamo con tutti, ma secondo le disposizioni di legge non possiamo dare gli onori funebri - ha spiegato la famiglia, da generazioni rappresentanti del settore -. Ringraziamo tutti quanti hanno manifestato la loro vicinanza e condoglianze”.

Sincere condoglianze anche dalla redazione di Palermomania.it per la dolorosa scomparsa.

